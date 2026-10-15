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Midea Group Aktie 138218806 / CNE100006M58

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Midea Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Midea Group
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Midea Group äussert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,35 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 HKD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,38 Prozent auf 136,78 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Midea Group noch 122,80 Milliarden HKD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,25 HKD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,29 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 567,03 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden, gegenüber 495,81 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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