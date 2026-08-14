Erste Schätzungen: Midea Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Midea Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Midea Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 150,58 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 133,69 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,10 HKD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,29 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 563,34 Milliarden HKD, gegenüber 495,81 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch