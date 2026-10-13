Erste Schätzungen: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Microsoft wird sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 34 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,72 USD je Aktie gegenüber 3,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 39 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,66 Prozent auf 90,61 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 48 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 19,74 USD, gegenüber 17,95 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 53 Analysten durchschnittlich 390,79 Milliarden USD im Vergleich zu 331,84 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch