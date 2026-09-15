Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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15.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Micron Technology lässt sich voraussichtlich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Micron Technology die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 35 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 31,14 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 2,83 USD je Aktie eingenommen.
35 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 50,42 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 345,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 43 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 73,37 USD im Vergleich zu 7,59 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 44 Analysten durchschnittlich bei 129,55 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 37,38 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.ch
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