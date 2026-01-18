Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MGIC Investment Aktie 951550 / US5528481030

18.01.2026

Erste Schätzungen: MGIC Investment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MGIC Investment
21.12 CHF 0.62%
MGIC Investment lädt voraussichtlich am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,753 USD. Dies würde einem Zuwachs von 4,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MGIC Investment 0,720 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 301,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 308,3 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,14 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,89 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,22 Milliarden USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch