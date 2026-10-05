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Metropolitan Bank Aktie 38600651 / US5917741044

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Metropolitan Bank legt Quartalsergebnis vor

Metropolitan Bank
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Metropolitan Bank veröffentlicht voraussichtlich am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,37 USD aus. Im letzten Jahr hatte Metropolitan Bank einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Metropolitan Bank 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 96,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 28,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Metropolitan Bank 134,5 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,53 USD, gegenüber 6,62 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 379,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 527,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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