MetLife Aktie 1025316 / US59156R1086
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MetLife stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MetLife wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,76 USD. Dies würde einem Zuwachs von 126,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MetLife 1,22 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 19,93 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,36 Milliarden USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,23 USD je Aktie, gegenüber 4,71 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 79,32 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 77,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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