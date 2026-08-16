MetaX Integrated Circuits Aktie 151174808 / CNE100007D90
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16.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MetaX Integrated Circuits verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MetaX Integrated Circuits lädt voraussichtlich am 31.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,030 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MetaX Integrated Circuits noch 0,120 CNY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll MetaX Integrated Circuits nach der Prognose von 1 Analyst 1,18 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 97,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 594,5 Millionen CNY umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,128 CNY, gegenüber -1,970 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,69 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,64 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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