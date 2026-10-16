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MetaX Integrated Circuits Aktie 151174808 / CNE100007D90

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MetaX Integrated Circuits stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MetaX Integrated Circuits
402.99 CNY -4.39%
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MetaX Integrated Circuits wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,487 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MetaX Integrated Circuits noch -0,400 CNY je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 211,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,00 Milliarden CNY gegenüber 321,2 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,843 CNY, während im vorherigen Jahr noch -1,970 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,77 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,64 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.ch

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