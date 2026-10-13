Meritage Homes Aktie 950595 / US59001A1025
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Meritage Homes stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Meritage Homes wird voraussichtlich am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD gegenüber 1,39 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,30 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 8,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,82 USD im Vergleich zu 6,35 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 5,34 Milliarden USD, gegenüber 5,86 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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