Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9282 -0.5%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’132 -0.3%  Bitcoin 71’021 -0.9%  Dollar 0.8305 0.2%  Öl 101.7 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Warren Buffett unternahm schon als Teenager Leerverkäufe - um Lehrer zu ärgern
Aktien von BASF, Bayer & Syngenta im Blick: Demonstrationen gegen 'Agrochemie' in Frankreich und der Schweiz
Apple-Aktie: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Diese Karriere-Killer stehen einer Beförderung im Weg
Aktien von Swisscom und Sunrise im Fokus: Schweizer Telekomanbieter wehren 2026 rund 150 Millionen Spam-Anrufe ab
Suche...

Mercantile Bank Aktie 729945 / US5873761044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mercantile Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mercantile Bank
59.45 USD 1.00%
Kaufen Verkaufen

Mercantile Bank wird voraussichtlich am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,35 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mercantile Bank 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Mercantile Bank nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 70,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 26,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 96,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,54 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,47 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 279,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 371,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Mercantile Bank Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?