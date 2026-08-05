Mendus AB Registered Shs Aktie 135657062 / SE0022239950
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mendus Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Mendus Registered lässt sich voraussichtlich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mendus Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,450 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,450 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,500 SEK, gegenüber -2,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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05.08.26
|Erste Schätzungen: Mendus Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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