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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mekonomen AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mekonomen AB wird voraussichtlich am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,00 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mekonomen AB in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,44 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,43 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,40 SEK, gegenüber 0,640 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 18,15 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 18,01 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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