MEGA P&C Advanced Materials Aktie 130385519 / CNE100006DN9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,734 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company ein EPS von 0,520 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 407,7 Millionen CNY gegenüber 461,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,56 Prozent.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,64 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,98 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,73 Milliarden CNY, gegenüber 1,70 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!