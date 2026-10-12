Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9308 0.1%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’189 -0.1%  Bitcoin 69’653 0.3%  Dollar 0.8308 0.0%  Öl 103.8 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
lastminute-Aktie im Fokus: Neuer Finanzchef übernimmt im November
Goldpreis profitiert von fallendem Ölpreis - doch neue Gefahren lauern
Nordex-Aktie legt zu: Auftragseingang im dritten Quartal fast 30 Prozent höher
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Suche...
ETF Sparplan

MEGA P&C Advanced Materials Aktie 130385519 / CNE100006DN9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MEGA P&C Advanced Materials
37.61 CNY 0.05%
Kaufen Verkaufen

MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,734 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company ein EPS von 0,520 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 407,7 Millionen CNY gegenüber 461,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,56 Prozent.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,64 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,98 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,73 Milliarden CNY, gegenüber 1,70 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!