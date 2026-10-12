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Medplus Health Services Aktie 115381597 / INE804L01022

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Medplus Health Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Medplus Health Services
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Medplus Health Services gibt voraussichtlich am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 4,60 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,68 Prozent auf 20,10 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Medplus Health Services noch 16,79 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,28 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,33 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 80,52 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 68,92 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

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