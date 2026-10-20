Medlin a Aktie 150236384 / US58507V1070
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Medline A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Medline A öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,343 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Medline A ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.
23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,72 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,12 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 31,23 Milliarden USD, gegenüber 28,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Medline Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Medline A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Medline A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Medline A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Medline A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Medline A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Medline Inc Registered Shs -A-
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.