Medicover AB Registered b Aktie 36765439 / SE0009778848
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Medicover Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Medicover Registered B wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,173 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Medicover Registered B ein EPS von 1,44 SEK je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 637,7 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 6,58 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,667 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 5,69 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,56 Milliarden EUR, gegenüber 26,32 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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