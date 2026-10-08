MedCap AB Aktie 34063678 / SE0009160872
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: MedCap AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
MedCap AB wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten schätzen, dass MedCap AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,70 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,40 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll MedCap AB nach den Prognosen von 4 Analysten 568,5 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 501,5 Millionen SEK umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 22,91 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,70 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,39 Milliarden SEK, gegenüber 2,11 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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