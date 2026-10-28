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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MDxHealth SA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MDxHealth SA veröffentlicht voraussichtlich am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,092 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 28,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,4 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,507 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,670 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 111,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 107,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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