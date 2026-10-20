Erste Schätzungen: McKesson öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

McKesson öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 10,72 USD. Dies würde einem Zuwachs von 20,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem McKesson 8,92 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 109,86 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 103,15 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 44,64 USD im Vergleich zu 38,38 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 431,92 Milliarden USD, gegenüber 403,43 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch