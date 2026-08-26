MCBC Holdings Aktie 44967602 / US57637H1032
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26.08.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: MCBC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
MCBC äussert sich voraussichtlich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,622 USD aus. Im letzten Jahr hatte MCBC einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.
MCBC soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,66 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 312,0 Millionen USD, gegenüber 284,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.ch
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