MaxLinea a Aktie 11132674 / US57776J1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: MaxLinear A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MaxLinear A lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,558 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MaxLinear A -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll MaxLinear A 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 215,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 70,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MaxLinear A 126,5 Millionen USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,75 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,580 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 738,8 Millionen USD, gegenüber 467,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu MaxLinear inc (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: MaxLinear A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: MaxLinear A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: MaxLinear A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu MaxLinear inc (A)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.