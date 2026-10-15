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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Max Healthcare Institute stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Max Healthcare Institute
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Max Healthcare Institute präsentiert voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,31 INR gegenüber 5,05 INR im Vorjahresquartal.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 40,84 Prozent auf 30,08 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,81 INR, gegenüber 14,83 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 119,95 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 83,50 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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