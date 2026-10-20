Erste Schätzungen: Matrix Service präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Matrix Service wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Matrix Service in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 239,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 211,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,595 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 932,2 Millionen USD, gegenüber 873,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch