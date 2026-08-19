Matrix Service Aktie 950084 / US5768531056
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19.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Matrix Service legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Matrix Service wird voraussichtlich am 02.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,165 USD aus. Im letzten Jahr hatte Matrix Service einen Verlust von -0,400 USD je Aktie eingefahren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,17 Prozent auf 247,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 216,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD, gegenüber -1,060 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 876,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 769,3 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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