Erste Schätzungen: Materialise NV (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Materialise NV (spons ADRs) wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,040 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Materialise NV (spons ADRs) noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 68,5 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 73,5 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,180 EUR, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 279,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 302,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch