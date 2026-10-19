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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Matador Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Matador Resources
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Matador Resources äussert sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,79 USD aus. Im letzten Jahr hatte Matador Resources einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren.

18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 915,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,10 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,08 USD, gegenüber 6,09 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 4,26 Milliarden USD im Vergleich zu 3,66 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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