MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MasterCard öffnet die Bücher – was Experten in Aussicht stellen.
MasterCard präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 33 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,16 USD. Dies würde einem Zuwachs von 18,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MasterCard 4,34 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll MasterCard nach den Prognosen von 32 Analysten 9,65 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,62 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 38 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,96 USD im Vergleich zu 16,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 36 Analysten durchschnittlich bei 37,27 Milliarden USD, gegenüber 32,84 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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