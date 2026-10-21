MasterBrand Aktie 123471250 / US57638P1049
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MasterBrand gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MasterBrand wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MasterBrand ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 50,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,06 Milliarden USD gegenüber 698,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,037 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,49 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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