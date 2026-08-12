Erste Schätzungen: Masoval AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Masoval AS Registered äussert sich voraussichtlich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,385 NOK gegenüber 0,860 NOK im Vorjahresquartal.

Masoval AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 829,0 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 689,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,04 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,600 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,65 Milliarden NOK, gegenüber 2,35 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch