Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’142 0.0%  SPI 18’189 -0.2%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’933 0.1%  Euro 0.9232 0.1%  EStoxx50 5’958 0.2%  Gold 5’011 0.6%  Bitcoin 68’460 1.7%  Dollar 0.7772 0.3%  Öl 65.7 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Swiss Re12688156Richemont21048333Kuros32581411
Top News
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
Wie LVMH-Chef Bernard Arnault zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde
Erste Schätzungen: Ahold Delhaize (Ahold) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Erste Schätzungen: Commerzbank präsentiert Quartalsergebnisse
Erste Schätzungen: T-Mobile US stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
eToro entdecken

Masco Aktie 950004 / US5745991068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Masco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Masco
52.99 CHF -2.57%
Kaufen Verkaufen

Masco veröffentlicht voraussichtlich am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,793 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Masco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,850 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Minus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,93 USD im Vergleich zu 3,76 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 7,59 Milliarden USD, gegenüber 7,83 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Masco Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?