Erste Schätzungen: Maruwa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maruwa wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Maruwa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 462,17 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 286,47 JPY je Aktie gewesen.

Maruwa soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,33 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2033,90 JPY, gegenüber 1472,03 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 92,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 74,48 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch