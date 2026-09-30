Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Marsh McLennan Cos informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Marsh McLennan Cos veröffentlicht voraussichtlich am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,97 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Marsh McLennan Cos ein EPS von 1,51 USD je Aktie vermeldet.
14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,37 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Marsh McLennan Cos für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,66 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,45 USD im Vergleich zu 8,43 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 28,57 Milliarden USD, gegenüber 27,02 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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