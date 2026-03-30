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30.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MANI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MANI
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MANI gibt voraussichtlich am 14.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 17,42 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 27,90 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 13,62 JPY je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,44 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 71,28 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 47,14 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 33,30 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 29,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch