Erste Schätzungen: MANI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MANI wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 14,19 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,95 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll MANI nach den Prognosen von 6 Analysten 8,58 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,69 Milliarden JPY umgesetzt worden.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 71,42 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 47,14 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 33,00 Milliarden JPY, gegenüber 29,97 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch