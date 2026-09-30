MANI Aktie 1241365 / JP3869920003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MANI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MANI wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 14,19 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,95 JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll MANI nach den Prognosen von 6 Analysten 8,58 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,69 Milliarden JPY umgesetzt worden.
7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 71,42 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 47,14 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 33,00 Milliarden JPY, gegenüber 29,97 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu MANI INCShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: MANI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.26
|Ausblick: MANI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: MANI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Ausblick: MANI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.03.26
|Erste Schätzungen: MANI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MANI INCShs
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Gewinnen erwartet. An den Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich positive Vorzeichen.