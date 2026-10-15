Erste Schätzungen: Makino Milling Machine legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Makino Milling Machine äussert sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Makino Milling Machine im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 70,20 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 47,16 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 16,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 74,33 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 64,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 250,48 JPY, gegenüber 179,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 306,45 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 261,18 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch