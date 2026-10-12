MAIRE Aktie 21596100 / IT0004931058
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MAIRE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
MAIRE veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,217 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MAIRE noch 0,200 EUR je Aktie eingenommen.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,78 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei MAIRE für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,95 Milliarden EUR aus.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,890 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,800 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,62 Milliarden EUR, gegenüber 6,96 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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