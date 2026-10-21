Erste Schätzungen: Main Street Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Main Street Capital präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,932 USD gegenüber 1,38 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 146,3 Millionen USD – ein Plus von 15,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Main Street Capital 126,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,79 USD je Aktie, gegenüber 5,52 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 586,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 644,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch