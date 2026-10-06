Erste Schätzungen: Mahindra Mahindra Financial Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mahindra Mahindra Financial Services lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,07 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,06 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 44,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 27,97 Milliarden INR gegenüber 50,49 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

36 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 20,88 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 115,79 Milliarden INR, gegenüber 210,73 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch