Erste Schätzungen: Mahindra CIE Automotive verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mahindra CIE Automotive gibt voraussichtlich am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 6,80 INR gegenüber 5,64 INR im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 26,33 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 23,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,46 INR, gegenüber 21,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 103,66 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,06 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch