Magnite Aktie 55798557 / US55955D1000
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Magnite zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Magnite stellt voraussichtlich am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,286 USD. Dies würde einem Zuwachs von 120,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Magnite 0,130 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 190,2 Millionen USD gegenüber 179,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,950 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 760,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 714,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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