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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Magna legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Magna
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Magna stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,23 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,49 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,18 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,41 Milliarden CAD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,92 CAD je Aktie, gegenüber 4,09 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 58,82 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 58,76 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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