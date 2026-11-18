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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Macys verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Macys wird voraussichtlich am 02.12.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,174 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Macys noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,68 Milliarden USD gegenüber 4,91 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,32 USD je Aktie, gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 21,78 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 22,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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