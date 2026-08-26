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26.08.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Macys stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Macy's
18.11 CHF -0.82%
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Macys stellt voraussichtlich am 10.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,364 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,80 Milliarden USD gegenüber 5,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,02 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,32 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,70 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 22,62 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

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