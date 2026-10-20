Macerich Aktie 147399 / US5543821012
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Macerich zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Macerich lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Macerich die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,015 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,85 Prozent auf 252,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Macerich noch 254,2 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,180 USD je Aktie, gegenüber -0,780 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 994,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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