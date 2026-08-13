Erste Schätzungen: Maanshan Iron Steel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Maanshan Iron Steel stellt voraussichtlich am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,010 CNY aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 11,97 Prozent auf 20,88 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,65 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,061 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,030 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,72 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 77,44 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch