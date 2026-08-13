Erste Schätzungen: Maanshan Iron Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Maanshan Iron Steel äussert sich voraussichtlich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Maanshan Iron Steel für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,010 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 HKD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 20,88 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 20,12 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,062 CNY im Vergleich zu -0,030 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 78,59 Milliarden CNY, gegenüber 83,98 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch