M-I Homes Aktie 120152 / US55305B1017
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: M-I Homes verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
M-I Homes präsentiert in der voraussichtlich am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,25 USD aus. Im letzten Jahr hatte M-I Homes einen Gewinn von 3,92 USD je Aktie eingefahren.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,11 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 2,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,05 USD, gegenüber 14,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,41 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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