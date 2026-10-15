Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Lyondellbasell Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Lyondellbasell Industries wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 2,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,770 USD je Aktie erzielt worden.
14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,86 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 14,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,14 USD, gegenüber -2,340 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 33,19 Milliarden USD im Vergleich zu 30,15 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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