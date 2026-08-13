Luxshare Precision Industry Aktie CNE100000TP3
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13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Luxshare Precision Industry gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Luxshare Precision Industry lädt voraussichtlich am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,597 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Luxshare Precision Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 CNY in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 34,92 Prozent auf 84,32 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,50 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,92 CNY im Vergleich zu 2,29 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 409,10 Milliarden CNY, gegenüber 331,83 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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